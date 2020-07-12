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لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وأركان وزارة الداخلية

12 تموز / يوليو 2020 01:55

لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وأركان وزارة الداخلية
لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وأركان وزارة الداخلية

غزة- الرأي

عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي برئاسة النائب إسماعيل الأشقر، جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم وأركان الوزارة، وبحضور كلا من النواب د. مروان أبو راس مقرر اللجنة، ود. سالم سلامة، ويونس أبو دقة، والمستشار محمد فرج الغول.

واستعرض اللواء أبو نعيم صورة الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، وكيفية تعامل وزارة الداخلية مع جائحة كورونا، مشيراً لمجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها بعد حريق النصيرات من قبل جهاز الدفاع المدني والأجهزة المختصة.

وأوضح مدراء الأجهزة المختلفة بالوزارة أوضاع الأخوة المنتسبين الجدد وآلية توزيعهم على الأجهزة الأمنية وفق الحاجة، لافتين إلى أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه عملهم.

من جانبه، أكد النائب الأشقر على حرص الجنة على المتابعة المستمرة لأوضاع وزارة الداخلية والاستماع لسير وأداء عمل الأجهزة الأمنية المختلفة، مشيداً بالدور الذي تلعبه لحفظ الامن والأمان لأبناء شعبنا على أكثر من جبهة رغم قلة الإمكانيات.

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