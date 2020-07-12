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وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية بني سهيلا

12 تموز / يوليو 2020 02:01

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غزة-الرأي

استقبل اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات وفداً من بلدية بني سهيلا برئاسة م . حامد رضوان رئيس البلدية, و أ . رائد أبو ريدة الرئيس التنفيذي للبلدية , بحضور أ . خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والإعلام في الوزارة وذلك في مقر الوزارة لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
ورحب أبو شرخ بالوفد وشكرهم على الزيارة، مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به البلديات لخدمة المواطن خاصة بلدية بني سهيلا بما لوحظ من تطور كبير في مشاريعها ، مباركا تولي رضوان رئاسة بلدية بني سهيلا متمنياً له التوفيق والنجاح وإضافة نوعية في عمل البلدية .
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المشاريع التي تخص وزارة النقل والمواصلات بما يخدم بلدية بني سهيلا .
من جانبه، شكر رضوان وكيل الوزارة أبو شرخ على التسهيلات والجهود المقدمة من قبل وزارة النقل والمواصلات للمواطنين والسعي إلى تطوير البنية التحتية في قطاع غزة .
 

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