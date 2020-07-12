بلدية خان يونس تستأنف العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر

خان يونس- الرأي

استأنفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة إجمالية لكامل المشروع بلغت (1.2) مليون دولار.

وأوضح رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، أهمية تطوير الشارع المذكور كونه يعتبر أحد أهم شوارع المدينة ومسلكاً لعبور المركبات من كافة أنحاء خان يونس وأحياؤها، مشيرًا إلى مساعي البلدية في تطوير كافة شوارعها بالرغم من الظروف القاهرة وذلك للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المحال التجارية والتسهيل على سائقي المركبات نتيجة لوجود اهتراءات وحفر في الشارع، إلى جانب التخفيف من أزمة الاختناق المروري.

وثمن م. البطة الدعم المادي الذي تبرعت به دولة الكويت الشقيق من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والذي ساهم في دفع عجلة التطور والتنمية من خلال تطوير الشارع المذكور، وكذلك دور وزارة الحكم المحلي في دعم جهود البلدية لتطوير البنية التحتية للمدينة، وتفهم المواطنين وتعاونهم الكامل مع الطواقم العاملة في الميدان التي ستسهل انجازه بالسرعة الممكنة.

وفي ذات السياق بين مُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس مكونات المشروع التي تشمل تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء عبارة وشبكة تصريف مياه الأمطار ، بالإضافة إلى تركيب خطوط مياه جديدة، وأعمال الصرف الصحي تشمل تركيب المناهل لمنازل المواطنين والوصلات، وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة وإشارات المرور وتهيئة ممرات المشاة ولوازم تطوير الشارع بالكامل.