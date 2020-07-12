وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية بني سهيلا وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يهنئ الناجحين ويؤكد أن مستقبل الوطن أمانة بين أيديهم وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وأركان وزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بنجاح دورة المستوى الأول لمدربي ألعاب القوى وكالة الرأي الفلسطينية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 37 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ2020 وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر 20 ألف معاملة خـلال النصف الأول لـ2020 وكالة الرأي الفلسطينية "تدخل رفح" تُنفذ 1276 مهمة خلال النصف الأول لـ2020 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 24 آلاف خدمة طبية منذ مطلع 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والاثار تُكَّرم مباحث السياحة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تستأنف العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر

12 تموز / يوليو 2020 02:04

بلدية خان يونس تستأنف العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر
بلدية خان يونس تستأنف العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر

خان يونس- الرأي

استأنفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالشراكة مع الإدارة العامة للمشاريع بوزارة الحكم المحلي بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة إجمالية لكامل المشروع بلغت (1.2) مليون دولار.
وأوضح رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، أهمية تطوير الشارع المذكور كونه يعتبر أحد أهم شوارع المدينة ومسلكاً لعبور المركبات من كافة أنحاء خان يونس وأحياؤها، مشيرًا إلى مساعي البلدية في تطوير كافة شوارعها بالرغم من الظروف القاهرة وذلك للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين وأصحاب المحال التجارية والتسهيل على سائقي المركبات نتيجة لوجود اهتراءات وحفر في الشارع، إلى جانب التخفيف من أزمة الاختناق المروري.
وثمن م. البطة الدعم المادي الذي تبرعت به دولة الكويت الشقيق من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والذي ساهم في دفع عجلة التطور والتنمية من خلال تطوير الشارع المذكور، وكذلك دور وزارة الحكم المحلي في دعم جهود البلدية لتطوير البنية التحتية للمدينة، وتفهم المواطنين وتعاونهم الكامل مع الطواقم العاملة في الميدان التي ستسهل انجازه بالسرعة الممكنة.
وفي ذات السياق بين مُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس مكونات المشروع التي تشمل تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء عبارة وشبكة تصريف مياه الأمطار ، بالإضافة إلى تركيب خطوط مياه جديدة، وأعمال الصرف الصحي تشمل تركيب المناهل لمنازل المواطنين والوصلات، وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة وإشارات المرور وتهيئة ممرات المشاة ولوازم تطوير الشارع بالكامل.

بلدية خان يونس تستأنف العمل بمشروع تطوير شارع جمال عبد الناصر 107907342_3117344261687432_2325381561430426719_o 108824994_3117344191687439_8642686776649803285_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟