بلدية غزة تدعو لترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها

غزة- الرأي

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة ترشيد استهلاك المياه وتركيب خزانات مياه أرضية لتلافي نقص المياه في البيوت وتجاوز انقطاع التيار الكهربائي لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك المياه .



وأكدت البلدية أهمية تركيب خزانات مياه أرضية ليتم تبعئتها بالمياه مباشرة ودون الحاجة للتيار الكهربائي ثم يتم ضخها للخزانات العلوية في المنزل في أوقات وصل التيار الكهربائي لتجاوز نقصها .



وأوضحت أنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق توافق بين جدولي توزيع المياه والكهرباء ولكن هناك صعوبة في ذلك بسبب أن جدول الكهرباء يطرأ عليه تغيرات، داعيةً إلى المحافظة على محابس وشبكات المياه في الشوارع وعدم العبث بها وتفقد عوامات المياه في الخزانات المنزلية والتأكد من صحة عملها وعدم وجود تسريب للمياه.



ودعت البلدية المواطنين لضرورة إتباع إرشادات المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها وعدم استخدامها في رش الشوارع وغسيل السيارات بشكل خاطئ، وتقنين استخدامها في الأعمال المنزلية.



وبينت أنها أوقفت نحو 15 بئراً عن العمل لارتفاع نسبة ملوحة المياه المنتجة منها وتم تغذية المناطق التي تغذيها تلك الأبار من أبار مياه محيطة أو من الكمية المحدودة التي ترد من محطة التحلية .



وأكدت البلدية أنها تبذل جهودا كبيرة لضمان استمرار توفير المياه للمواطنين وتشغيل الأبار في المدينة وتحديث شبكات المياه وتنفيذ مشاريع في قطاع المياه.

