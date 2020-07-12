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الزراعة تلتقي عددا من صيادي غزة وتستمع لمطالبهم

12 تموز / يوليو 2020 02:24

الزراعة تلتقي عددا من صيادي غزة وتستمع لمطالبهم
الزراعة تلتقي عددا من صيادي غزة وتستمع لمطالبهم

غزة- الرأي

التقي وكيل وزارة الزراعة د. إبراهيم القدرة صباح اليوم، عدداً من الصيادين، بحضور مدير عام الثروة السمكية م. عادل عطا الله، ومدير عام التسويق والمعابر بالوزارة وممثل عن وزارة الاقتصاد
ورحب الوكيل القدرة بوفد الصيادين، مثمنا جهودهم وصمودهم في وجه اعتداءات الاحتلال المتكررة بحقهم.
وجرى خلال اللقاء استعراض معاناة الصيادين بسبب الاحتلال والحصار الإسرائيلي، مما أثر سلبا على قطاع الصيد، وتناول الحديث بين الجانبين تكاثف الجهود في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الصيادين،واستمرار أزمة "كورونا"
كما جرى الحديث خلال الاجتماع فتح أفاق جديدة لزيادة المزارع البحرية بغزة ودعمها، إضافة الى بحث إمكانية زيادة بعض من أنواع الأسماك غالية الثمن لتصديرها وتسويقها لمحافظات الضفة الغربية.
كماواستمع القدرة من الوفد لطبيعة أهم المعوقات التي تواجه قطاع الصيد البحري، وتقديم لمقترحات تطوير العمل خدمة لقطاع الصيادين، مؤكدا على أهمية دراسة وتطوير الإجراءات وضوابط العمل في عملية تصدير الأسماك
وفي سياق اللقاء، وعد الوكيل القدرة بدراسة طلب الصيادين بزيادة كميات الأسماك للتصدير قريبا، وذلك من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة الاقتصاد بغزة التي ستنعقد خلال أيام

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