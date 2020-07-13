مايكروسوفت تتعاون مع جوجل لتوفير تطبيقات الويب على Google Play

كشف تقرير حديث عن تعاون كل من مايكروسوفت وجوجل معا فيما يتعلق تطبيقات الويب وذلك من أجل توفير المزيد منها إلى متجر "بلاي ستور" لتعمل على أجهزة أندرويد، حيث يتم إنشاء هذه التطبيقات بواسطة أداة PWABuilder من مايكروسوفت وباستخدام مكتبة Bubblewrap من جوجل لإضافة المزيد من المزايا مثل الإشعارات والتخصيص المرئي.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فليس من المعروف متى سنرى أولى تطبيقات الويب على متجر جوجل بلاي، وقد تستغرق بعض الوقت على الأرجح، لكن هذا الدعم الإضافي سيحسن من التطبيقات المتاحة لمستخدمي الهواتف الذكية، ولعل هذا التعاون يفيد كلا الشركتين، حيث سيشجع المطورين على استخدام أداة مايكروسوفت لإنشاء تلك التطبيقات من جهة، وفى نفس الوقت يدعم متجر بلاي بالمزيد من التطبيقات الصديقة للويب، بدلاً من دفعهم إلى تطبيقات ضمن المتصفح.

الجدير بالذكر أن تطبيقات الويب تتيح تصفح مواقع الويب بطريقة تجاوبية أكثر لتبدو كأنها تطبيق وليست صفحات ويب ضمن متصفح الإنترنت.

على جانب آخر أعلنت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا أنها ستحظر الإعلانات التي تروج لبرامج المطاردة وبرامج التجسس وأنواع أخرى من تقنيات المراقبة التي يتم استخدامها لتتبع نشاط شخص آخر دون موافقتهم، وأعلنت الشركة عن هذا التغيير الجديد كجزء من التحديث القادم لسياسات إعلانات جوجل.

وسيسري هذا التغيير الجديد اعتبارًا من 11أغسطس 2020، وقد ذكرت جوجل أيضًا أمثلة المنتجات والخدمات التي لن يتمكن المعلنين من الترويج لها عبر إعلانات جوجل في المستقبل.

وتشمل هذه - برامج التجسس والتكنولوجيا المستخدمة في مراقبة الشريك الحميم بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر برامج التجسس / البرامج الضارة التي يمكن استخدامها لمراقبة النصوص أو المكالمات الهاتفية أو محفوظات الاستعراض - أجهزة تتبع نظام تحديد المواقع التي يتم تسويقها خصيصًا للتجسس أو تعقب شخص ما دون موافقتهم - تعزيز المراقبة معدات (كاميرات ، مسجلات صوتية ، كاميرات اندفاعة ، كاميرات مربية) يتم تسويقها لغرض صريح هو التجسس.