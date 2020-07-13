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الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من جنين وبيت لحم

13 تموز / يوليو 2020 08:56

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 5 مواطنين من محافظتي جنين وبيت لحم بالضفة الغربية لامحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال 3 أسرى محررين من بلدة عرابة جنوب غرب جنين، وهم: أحمد عدنان مرداوي، جعفر فوزي ابو صلاح، حسان رمزي ابو صلاح، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين اثنين  أحدهما اسير محرر من بيت لحم.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت الأسير المحرر محمد كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته، فيما اعتقلت من منطقة النفق ببيت جالا بالمدينة المواطن مصطفى كامل عايش.

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