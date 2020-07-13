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النيابة العامة تشيد بالتزام المواطنين بالقانون ونبذهم لظاهرة اطلاق النار

13 تموز / يوليو 2020 10:32

النيابة العامة تشيد بالتزام المواطنين بالقانون ونبذهم لظاهرة اطلاق النار
النيابة العامة تشيد بالتزام المواطنين بالقانون ونبذهم لظاهرة اطلاق النار

غزة- الرأي

أشادت النيابة العامة باستجابة المجتمع الفلسطيني، وزيادة وعيه بكافة أطيافه، ونبذه لظاهرة إطلاق النار المقيتة، وتعبيره الإيجابي عن الفرحة بطرق سليمة تعبر عن أصالته ووعيه ورقية، فضلاً عن محافظته على الوجه الصحيح لسلاح المقاومة المشرع، لتحرير الوطن واستعادة الحقوق.

وثمنت النيابة العامة كافة الجهود الحكومية والوطنية والمجتمعية مشاركتها في انجاح المبادرة، لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وخاصة رجال الشرطة الفلسطينية، ووزارة الاوقاف، وأجنحة المقاومة، والعلماء والدعاة، ونشطاء التواصل الاجتماعي، داعية إلى استمرار السعي الإيجابي البناء لتغير ثقافة العنف وتعزيز وترسيخ ثقافة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

وأكدت النيابة العامة أنه لم يسجل أي مخالفة إطلاق نار في محافظتي خانيونس والشمال، فيما تمت المعالجة السريعة للمخالفين في باقي المحافظات، وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الاصول، والبالغ عددهم 18 حالة فقط، ولم تسجل أي إصابة نتيجة لتلك المخالفات، ويعتبر ذلك انحساراً كبيراً، وتلاشي لظاهرة إطلاق النار في الهواء.

وهنأت النيابة العامة في ختام بيانها طلاب الثانوية العامة الناجحين، وخاصة المتفوقين منهم، وتمنت لهم التوفيق في خدمة وطنهم وشعبهم.

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