الحكم المحلي: المجلس البلدي الجديد لبلدية بيت حانون يتسلم مهامه

غزة- الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي مراسم استلام وتسليم المجلس البلدي الجديد لبلدية بيت حانون، وتمت عملية التسليم والاستلام بين رئيس البلدية السابق د. محمد نازك الكفارنة والرئيس الجديد د. عماد عدوان، بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان، ومدير عام الرقابة والتوجيه أ. عطاف الكفارنة، ومدير المنطقة أ. وسيم ذياب، وأعضاء المجلس البلدي السابق والجديد

وفي مستهل كلمته أشاد أ. إبراهيم رضوان، بأداء المجلس البلدي السابق برئاسة د.محمد نازك الكفارنة وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية، مثمناً جهوده في خدمة أهالي بيت حانون، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه وتنفيذ خطته للارتقاء بالبلدية وخدماتها المقدمة للمواطنين.

من جانبه هنأ د. محمد نازك الكفارنة المجلس البلدي الجديد بتوليه إدارة البلدية، مؤكداً أن المجلس البلدي السابق تولى إدارة البلدية أكثر من 15 عاماً حمل خلالها الأمانة وقدم كل ما يخدم أهالي مدينة بيت حانون، متمنياً من المجلس البلدي الجديد أن يخطو خطى المجلس البلدي السابق في تقديم أفضل الخدمات لأهالي المدينة.

من ناحيته شكر د. عماد عدوان المجلس البلدي السابق، وأكد أن المجلس البلدي الجديد سيعمل على تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، والاهتمام بالتطوير بما يخدم مدينة بيت حانون وسكانها.

من جهته شكر موظفو بلدية بيت حانون د. محمد نازك الكفارنة وأعضاء المجلس البلدي على ما بذلوه من جهد وعطاء خلال فترة توليهم إدارة البلدية، كما وتقدموا بالتهنئة الحارة للمجلس البلدي الجديد على توليهم إدارة البلدية، متمنين منهم مزيداً من العطاء والتميز.

يذكر أن المجلس البلدي الجديد، الذي يترأسه د. عماد عدوان

يضم في عضويته كلاً من:

م. ماهر نعيم

د. كمال المصري

د. أحمد أبو عمشة

أ. عبد العزيز قاسم

م. بشار حمد

أ. أحمد فياض

م. مؤمن أبو عودة

أ. محمد ناصر

م. صائب الزعانين

م. أدهم البسيوني

أ. صفية حمد

أ. يافا نصير