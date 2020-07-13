تعليم شمال غزة تبارك لطلبتها المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة

غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، حملة زيارات لتقديم التهنئة والمباركة لثلة من طلبتها المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وشارك في الزيارة مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التخطيط أ. نعيم خضر، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب.

وهنأ أ. العرابيد الطلبة المتفوقين وذويهم، معبّراً عن مدى سعادته بالنتائج المميزة التي حققوها، مثمناً جهودهم وجهود أولياء أمورهم التي أثمرت هذا النجاح والتفوق الذي نفخر به.

وتمنى أ. العرابيد مزيداً من التفوق للطلبة الناجحين في حياتهم الجامعية؛ ليواصلوا رحلة البناء والعطاء لخدمة مجتمعهم وأمتهم.

وشملت الزيارة كلاً من الطالبة إسلام فضل شاكر عياش الحاصلة على المرتبة الثالثة على مستوى الوطن في الفرع العلمي من مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، بمعدل 99.6%، والطالبة آية منير أبو زعيتر الحاصلة على المرتبة الثانية على مستوى القطاع في الفرع العلمي من مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات بمعدل 99.4%، والطالب كرم أشرف أبو العيش الحاصل على المركز الأول في الفرع الزراعي المهني على مستوى القطاع، من مدرسة هاني نعيم الزراعية الثانوية بمعدل88.7%.

كما شملت الزيارة الطالب محمد سعيد حسن تايه، الحاصل على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي على مستوى المديرية من مدرسة أبو عبيدة الثانوية للبنين، بمعدل 98.3%، والطالبة آمنة وافي سالم عسلية (ابنة شهيد) من مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات، الفرع الأدبي، بمعدل 98.1%، وكذلك الطالبة جنين خالد صالح، الحاصلة على المرتبة الأولى في الفرع الصناعي قسم التصميم الجرافيكي من مدرسة شادية أبو غزالة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات بمعدل 92.4%.

كما زار وفد المديرية الطالبة آية أحمد أبو سمك من مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات (الفرع العلمي) والحاصلة على معدل 99.3%.