الإدارة العامة للتمريض تطور العمل التمريضي في أقسام استقبال الولادة

غزة- الرأي

أكدت مديرة دائرة الجودة والسياسات التمريضية بالإدارة العامة للتمريض أ. نائلة المصري، أن وضع وتطبيق سياسة العمل التمريضي داخل أقسام الولادة في مستشفيات وزارة الصحة، جاءت لضبط جودة الأداء وتوحيد الإجراءات والمفاهيم بما يتناسق مع استراتيجيات وزارة الصحة وبما يحقق سلامة ورضى المريضات والمنتفعات من الخدمات.

وأشارت أ. المصري إلى وضع معايير موحدة يتم من خلالها استقبال السيدة والأسرة من خلال مقدمي الرعاية الصحية في مستشفى الولادة بطريقة تشعر بها بالترحيب والأمان، والحصول على المعلومات الأساسية المحددة لعلاجهن.

وأضافت أن السياسة تقوم على تصنيف الحالات إلى حمل خطر أو حمل طبيعي من خلال اتباع البروتوكول الفلسطيني في تحديد آلية التعامل مع الحالات المصنفة وتقييمها وتوثيق جميع البيانات والإجراءات، وتقديم المشورة والدعم النفسي للسيدات في وحدة الاستقبال.