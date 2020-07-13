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"الثقافة" تستقبل وفدًا من رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين

13 تموز / يوليو 2020 12:30

"الثقافة" تستقبل وفدًا من رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين

غزة- الرأي

استقبلت وكيل وزارة الثقافة  أميرة هارون، وفدًا من مجلس إدارة رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين يترأسه رئيس الرابطة الدكتور عبد الخالق العف، لبحث آفاق التعاون المشترك والإرتقاء بالمشهد الأدبي في قطاع غزة.
ورحبت هارون بالوفد الزائر، مؤكدة على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعود بالفائدة على مختلف شرائح المجتمع.
من جانبه، نقل العف تهنئة مجلس إدارة وأعضاء الرابطة للأستاذة هارون بمناسبة توليها منصب وكيل الوزارة، مؤكدًا أن العلاقة بين الوزارة والرابطة على مستوى عال من التنسيق والتفاهم.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مقترحات لتنفيذ أنشطة وفعاليات ثقافية مشتركة بين الوزارة والرابطة خلال الفترة القادمة.

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