بداية دير البلح تصدر حكماً بالإعدام شنقاً

الوسطى- الرأي

أصدرت هيئة محكمة بداية دير البلح أمس الأحد، حكماً بالإعدام شنقاً في الدعوى الجزائية رقم (٢٠١٨/٨٢) ضد المتهمين الأول (ع. ق) و الثاني (م. ق) وذلك على تهمة قتل المجني عليه (ع. خ) والحكم بالحبس مدة خمس سنوات مع النفاذ ضد المتهم الرابع (أ. ق) .

ويأتي ذلك عن التهمة الثانية والرابعة والخامسة في لائحة الاتهام وبراءة المتهمين الثالث (أ. ق) والخامس (ش. ق) والسادس (ع. ق) والسابع (أ. ه) من التهم المسندة إليهم لعدم كفاية الأدلة، حكماً صدر حضورياً بحق كل من المتهم الخامس والسادس والسابع وغيابياً بالمتهمين الأول والثاني والثالث.

وقد صدر الحكم بعد جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع دفاع المتهمين و بيّنات الإثبات من قبل النيابة العامة ولم تعفُ عنه أسرته.