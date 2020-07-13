زراعة شمال غزة تتابع ملف الترخيص المجاني لمزارع الدجاج

غزة- الرأي

نفذ قسم الإنتاج الحيواني بمديرية زراعة شمال غزة، سلسلة زيارات ميدانية لمتابعة طلبات التراخيص، ومعاينتها ومطابقتها للمواصفات النموذجية المطلوبة من أجل منح شهادة الترخيص الخاصة بالمزارع، ويأتي ذلك من خلال استمرار متابعة وزارة الزراعة لطلبات التراخيص المجاني للمزارع النموذجية السليمة.



يذكر أن وزارة الزراعة قد بدأت منذ شهور بحملة مجانية لترخيص مزارع الدجاج اللاحم من أجل تطبيق المعايير والمواصفات النموذجية للمزارع الأمر الذي من شأنه أن يحد بشكل كبير من الأضرار الناتجة عن التقلبات المناخية، والأمور الأخرى إضافة إلى الوصول لكافة المزارع ومتابعتها بشكل دائم.