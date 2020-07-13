نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يشاركون في تنظيف مقبرة الساحة

غزة- الرأي

نظمت مديرية الإصلاح والتأهيل السبت الماضي، بالتعاون مع مركز المشروع الخيرى الشبابي ووزارة الحكم المحلى ووزارة الأوقاف والشئون الدينية حملة تنظيف مقبرة "الساحة" وسط مدينة غزة بمشاركة "300" نزيل من المديرية.

وأوضح مدير إدارة العمليات في المديرية العقيد نائل الزعانين أن الهدف من الحملة رفع روح المبادرة والعمل الخير في نفوس النزلاء، والمساهمة في الحفاظ على نظافة المقابر، وزيادة التواصل بين المديرية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومي.

وأكد مدير إدارة الأمن في المديرية المقدم محمد أبو حسنين على أن المديرية تهتم باستثمار وقت الفراغ لدى النزلاء وتحويله لنشاط فعال ومثمر بإشراف ومتابعة من الأمن.

يشار إلى أن الإصلاح والتأهيل تنفذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أعمال تطوعية عديدة مثل حملات تنظيف المرافق العامة بمشاركة من النزلاء.