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لتحسين واقع خدمات المياه والصرف الصحي

بلدية غزة تنفذ جولة تفقدية على مرافق الصرف الصحي بالمدينة

13 تموز / يوليو 2020 01:32

بلدية غزة تنفذ جولة تفقدية على مرافق الصرف الصحي بالمدينة
بلدية غزة تنفذ جولة تفقدية على مرافق الصرف الصحي بالمدينة

غزة- الرأي

أكد عضو المجلس البلدي أ. بدر صبره، أن بلدية غزة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين واقع خدمات المياه والصرف الصحي في المدينة لتواكب الزيادة السكانية واحتياجات المواطنين في المدينة.
جاء ذلك خلال جولة قام بها على مرافق المياه والصرف الصحي في المدينة رافقه خلالها؛ مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة الصيانة الكهروميكانيكية م.جمال عناية، ومدير دائرة الصرف الصحي م. محمد الإمام. 
و شملت الجولة؛ محطه (7B) في حي الزيتون والتي تضخ نحو 30 ألف كوب يوميا من الصرف الصحي، ومحطه المعالجه في الشيخ عجلين، ومحطه السامر التي تخدم احياء الدرج والتفاح وأجزاء من الشجاعيه و تضخ يوميا 15 ألف كوب، ومحطه المناره والتي تخدم احياء الشيخ رضوان ومنطقه الرمال .
وشملت الجولة أيضاً، خزان مياه الشيخ رضوان والذي يستقبل المياه المحلاه والقادمة من محطة التحلية والتي تغذي حي الشيخ رضوان وبعض أجزاء من معسكر الشاطئ بالمياه العذبة، وخزان اليرموك .
يذكر أن بلدية غزة تمتلك أكثر من 70 بئراً للمياه مختلفة الأحجام في مناطق مختلفة من المدينة، ونحو 9 محطات للصرف الصحي، ومحطة معالجة في شارع 10 في منطقة الشيخ عجلين.

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