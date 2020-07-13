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خان يونس: تنظيف بركة تصريف مياه الأمطار في المخيم الجنوبي

13 تموز / يوليو 2020 01:37

خان يونس: تنظيف بركة تصريف مياه الأمطار في المخيم الجنوبي
خان يونس: تنظيف بركة تصريف مياه الأمطار في المخيم الجنوبي

خان يونس- الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع دائرة العمل التطوعي في منطقة المخيم بتنفيذ حملة واسعة لتنظيف بركة تصريف مياه الأمطار المجاورة للمسلخ البلدي القديم الواقع جنوب المخيم بجوار مقبرة الشهداء بمخيم خان يونس وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة العمل التطوعي والحفاظ على البيئة المحيطة.
وشملت الحملة قيام فريق العمل التطوعي بتنظيف البركة من النفايات والاعشاب الضارة التي كانت تغطي المكان بشكل كبير، وإزالة الأوساخ في حوض الترسيب داخل بركة ، للحفاظ على البيئة والصحة العامة وللحد من المكاره الصحية وانتشار البعوض.
وتستمر بلدية خان يونس ودائرة العمل التطوعي في تنفيذ الحملات المتنوعة من أجل تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة التي خلفها الحصار واستمرار جائحة كورونا.
ودعتا كل من البلدية ودائرة العمل التطوعي كافة السكان إلى ضرورة الحفاظ على قدر كبير من الصحة العامة، وعدم إلقاء النفايات والمخلفات في الشوارع أو بالقرب من المرافق الخدماتية كون ذلك قد يتسبب في إحداث المكاره الصحية .

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