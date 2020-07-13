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خلال النصف الاول من العام 2020

الصحة: تنفذ العديد من مشاريع الكهروميكانيك في مرافقها

13 تموز / يوليو 2020 02:16

الصحة: تنفذ العديد من مشاريع الكهروميكانيك في مرافقها
الصحة: تنفذ العديد من مشاريع الكهروميكانيك في مرافقها

غزة- الرأي

أكد تقرير الإنجازات النصف سنوي لوزارة الصحة والذي أصدره مركز المعلومات الصحي الفلسطيني،  أن إجمالي مشاريع الكهروميكانيك للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بلغت تكلفتها الاجمالية (112) ألف دولار امريكي.

وأوضح التقرير أن المشاريع تنوعت ما بين توفير مفرمة مخصصة للنفايات الطبية ونقل أجهزة التعقيم بمايعزز الاجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا ،مشروع توفير جهاز منظار للموجات الصوتية وتوفير اجهزة طبية لأقسام الصدرية في مستشفى الاوروبي ومجمع ناصر ، توفير مكيفات مخصصة لمستشفى معبر رفح ،توفر محطة توليد الأكسجين لمجمع ناصر الطبي ،مشروع صيانة وتطوير جهاز الايكو في قسم جراحة الأطفال في مستشفى الاوروبي بالاضافة الى تطوير لوحة اشتراك الكهرباء الخاصة بعيادة رفح ، ومشروع تمديد شبكة غاز طبي لمبنى الاورام في مستشفى الأوروبي.

وتجدر الاشارة الى ان هذه المشاريع تأتي ضمن تعزيز وتطوير تقديم الخدمة للمرضى والمراجعين في مرافق الوزارة .

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