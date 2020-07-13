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"المواصلات" توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

13 تموز / يوليو 2020 02:25

"المواصلات" توقع اتفاقية توليد الطاقة المتجددة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية

غزة- الرأي

وقع وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح أبو شرخ، اتفاقية تعاون مشترك مع كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية والمختصة في مجال البحث العلمي , وتجديداً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الفريق الأول ومشروع البحث العلمي السابق المفوض من قبل الجامعة الإسلامية بتاريخ 3/9/2019 م حيث يرغب الفريق الثاني باستخدام جزء من ميناء غزة البحري لغرض إجراء أبحاث تابعة لمركز التميز في الطاقة المتجددة وبخاصة توليد الطاقة من حركة الأمواج
ورحب أبو شرخ بالوفد الزائر من كلية الهندسة برئاسة م . خالد الحلاق عميد العلاقات الخارجية بالجامعة الإسلامية مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به الجامعة من أجل الارتقاء بالمسيرة التعليمية وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وأكد أبو شرخ على أن الوزارة على استعداد كامل من أجل تنفيذ المشاريع التي يقوم بها طلبة الجامعة للتميز في كافة المجالات خاصة الطاقة المتجددة من كاسر الأمواج .
و نصت المذكرة على أن تسمح الوزارة للفريق الثاني باستخدام الجزء الشمالي الغربي من كاسر الأمواج لغرض القيام بأبحاث ومنشآت لمركز الطاقة المتجددة ، وأن تسمح الوزارة للفريق الثاني للعمل خلال المدة المحددة بالمذكرة وتحت جميع الظروف البيئي والمناخية المتوقعة إضافة إلى تزويد الفريق الثاني كافة المخططات الإنشائية للقاعدة الإسمنتية للوزارة ، كما نصت الاتفاقية على أن يتعهد الفريق الثاني بتزويد الواجهة الغربية من حوض الميناء بالإضاءة حيث سيخدم هذا المشروع شريحة كبيرة من الصيادين خلال عملهم في فترة المساء من خلال إضاءة المكان إضافة إلى تزويد كافة المنشآت الحيوية والحكومية بالكهرباء خلال فترة الصباح مما يحقق تقديم خدمة أفضل للصيادين وللزائرين بميناء غزة البحري .
وتسري مذكرة التفاهم لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 3/3/2020م حتى تاريخ 3/3/2022م ويتم التجديد بموافقة الطرف الأول .
وفي نهاية اللقاء شكر الحلاق وكيل وزارة النقل والمواصلات على حرصه على التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة الإسلامية بما يخدم مشاريع الطلبة وتطوير العمل في مجال البحث العلمي .
وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور أ . خليل الزيان مدير عام العلاقات العامة والإعلام و المستشار القانوني للوزارة أ . عماد الشيخ على .
 

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