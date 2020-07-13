زراعة الوسطى تنظم جولة رقابية على محلات بيع المبيدات

نفذ قسم الوقاية في مديرية زراعة الوسطى، جولة ميدانية على عدد من محلات بيع، و تدوال المبيدات الزراعية في المحافظة.
ويأتي ذلك بهدف متابعة الاصناف و المبيدات المتداولة والتأكيد عليهم بإجراء الترخيص السنوي لمحلاتهم
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13 تموز / يوليو 2020 02:28
الوسطى- الرأي
نفذ قسم الوقاية في مديرية زراعة الوسطى، جولة ميدانية على عدد من محلات بيع، و تدوال المبيدات الزراعية في المحافظة.
ويأتي ذلك بهدف متابعة الاصناف و المبيدات المتداولة والتأكيد عليهم بإجراء الترخيص السنوي لمحلاتهم
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