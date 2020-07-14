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توتي يضع "لوب" خرافي في شباك إنتر ميلان

14 تموز / يوليو 2020 08:04

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماؤهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي، من أجمل الأهداف في مسيرته مع الذئاب، والذى جاء في شباك إنتر ميلان في المباراة التى جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري موسم 2005-06 .

توتي تسلم الكرة من قبل منتصف الملعب ليراوغ استيبان كامبياسو، ثم راوغ البرازيلي مايكون ، قبل أن يمر ماتيرازي ويسدد الكرة بطريقة "اللوب" بشكل  خرافي منن قبل منطقة الجزاء في شباك إنتر.

المباراة انتهت بفوز روما 3-2 وهي التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا"، وقد أحرز القيصر توتي ثنائية خلال تلك المباراة، حيث كان الهدف الثاني من ركلة جزاء.

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