راموس يستهدف 100 هدف فى مسيرته قبل انتهاء الموسم

يقترب سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني، من تحقيق رقم قياسي قبل انتهاء مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، أشارت صحيفة "آس"الإسبانية، إن سيرجيو راموس على بعد هدف من من الوصول إلى المئوية التهديفية الأولى له (100 هدف) على مستوى الأندية في مسيرته مع ريال مدريد و فريقه السابق إشبيلية الإسباني.

أضافت أن سيرجيو راموس يملك في رصيده 100 هدف في الوقت الحالي 99 هدفاً بمسيرته الكروية على صعيد الأندية فضلاً عن تسجيله 21 هدفاً دولياً مع منتخب إسبانيا.

تابعت الصحيفة، أن ما وصل إليه المدافع سيرجيو راموس تهديفياً في مشواره بكرة القدم، أمر قد يكون صعب التحقيق من قبل بعض المهاجمين، ما يجعلها مئوية مميزة للاعب ينشط في خانة قلب الدفاع.

وغاب سيرجيو راموس عن مباراة غرناطة التى أقيمت مساء أمس ،الأثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الليجا بسبب الإيقاف، وأمامه فرصة كبيرة للوصول إلى الهدف الـ 100 فى اللقاءين المتبقيين للملكى فى البطولة.

وأحرز سيرجيو راموس أولى أهدافه بقميص إشبيلية في سبتمبر 2004 عندما سجل بضربة رأسية لأول مرة على مستوى الأندية، و دون اللاعب 19 هدفاً فقط من أهدافه من ركلات الجزاء.

وتنقسم مسيرة الـ 99 هدفاً للقائد سيرجيو راموس، ما بين 71 هدفاً في الدوري الإسباني، 13 في دوري أبطال أوروبا، 7 أهداف في كأس الملك، هدفين في كأس السوبر الإسباني، هدفين في كأس السوبر الأوروبي وثلاثة أهداف في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف برشلونة برصيد 79 نقطة.