بديل أومتيتى ولاوتارو أبرز أهداف برشلونة بالميركاتو الصيفى

كشفت تقارير صحفية، عن احتياجات فريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوف البلوجرانا استعداداً للموسم، ووفقًا لما نشرته إذاعة "راديو كتالونيا"، إن برشلونة لا يحتاج إلى توقيع صفقات كبيرة هذا الصيف، لاسيما أنه يملك عدد كبير من اللاعبين المُعارين، الذى من الممكن أن يقوموا بتغطية النق العددى في بعض المراكز.

أكدت الإذاعة، أن فريق برشلونة لا يحتاج إلا صفقتين لدعم صفوفه قبل الموسم الجديد 2020/2021، وهم واحدة لقلب الدفاع والأخري هجومية.

أضافت أن فريق برشلونة يحتاج بالفعل لجلب قلب دفاع جديد بسبب الانتكاسات المستمرة لصامويل أومتيتي منذ بداية هذا الموسم، في حين يضع البلوجرانا لاوتارو مارتينيز رأس حربة إنتر ميلان ضمن أولوياته لخلافة لويس سواريز فى المستقبل القريب.

من جانب آخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني تعرض الفرنسي أنطونيو جريزمان لاعب خط الوسط للإصابة خلال مباراة مضيفه بلد الوليد السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإسباني، وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي إن الاختبارات التي أجراها جريزمان أثبتت تعرضه لإصابة عضلية في فخذ قدمه اليمنى، مؤكدا أن عودته للملاعب تعتمد على مدة سرعة تعافيه وسوف يغيب لمدة لا تقل عن 4 أسابيع بينما يستطيع جريزمان اللحاق بمباراة نابولى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا المحدد لها 8 أغسطس المقبل.



وكان جريزمان شارك في فوز برشلونة على بلد الوليد (0-1)، حيث لعب الشوط الأول كاملا قبل أن يتم استبداله مع انطلاق الشوط الثاني ليشارك الأوروجوياني لويس سواريز بدلا منه.



يذكر أن جريزمان انضم لقائمة المصابين لبرشلونة، والتي تضم كلا من الثنائي الفرنسي عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والبرازيلي آرثور بجانب الهولندي فرانكي دي يونج الذي يتعافى تدريجيا.