الفرق بين أنواع حماية شبكات الواى فاى WEP وWAP وWAP-2

عند ضبط إعدادات راوتر جديد لأول مرة، يجد المستخدم أمامه العديد من خيارات تأمين شبكة الواي فاي، ومنها WEP وWPA وWAP-2، إلا أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون الفارق بين هذه الأنواع وأيهم أفضل، وفيما يلى نوضح الفارق بين هذه الأنواع كما يلى:

تشفير WEP

هو اختصار لـ Wired Equivalent Privacy ويعني مفتاح الخصوصية السلكية المتكافئة، وهو يعتبر أول مستويات وأنواع التشفير التي تم استخدامها لحماية الواي فاي فقد بدأ منذ سبتمبر عام 1999، كما أنه أكثر المستويات شيوعا واستخداما، بسبب قلة وعي المستخدمين بقوة وكفاءة هذا التشفير ولأنه يأتي الخيار الاول عند عرض خيارات ومستويات التشفير.

لكنه في نفس الوقت اضعف مستويات التشفير علي الاطلاق واسهلها للاختراق ويمكن لطفل مبتدئ في اختراق الشبكات وبأدوات بسيطة اختراق هذا التشفير والتحكم في شبكتك.

تشفير WPA

يعد هذا النوع تحديث للنوع السابق، وقد تم اعتماد فى عام 2003، وهو اختصار لـ Wi-Fi Protected Access بمعني الدخول المحمي لشبكة الواي فاي، وقد تم خلاله زيادة طول المفتاح الشفري الي 256 بت وبالطبع كلما زاد طول المفتاح الشفري كلما صعب اختراقه وهذا كان التطور الاكبر في هذا التشفير.

تشفيرWPA-2

بحلول 2006 تم احلال WPA-2 مكان WPA واحد التغيرات الكبيرة في التشفير الجديد عن النظام السابق هو الاستخدام الاساسي لبروتوكول التشفير الشهير AES وهذا المستوي من التشفير يعد الافضل بالطبع من بين المستويات الثلاثة وجاء لسد الثغرات التي حدثت في نظام WPA السابق.