وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنيْن من الخليل بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون أداة للتنبؤ بوفيات كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أفضل مشروب يمكن تضمينه في نظامك الغذائي لخفض الكوليسترول “الضار” وكالة الرأي الفلسطينية بجعة تموت حزناً بعدما كسر مراهقون بيضها وهجرها زوجها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أب يعرض حياة طفله للخطر بسبب صورة وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" للمرة الثانية وترش الأسرى بالغاز وكالة الرأي الفلسطينية "مايكروسوفت" تمنحك فرصة قيادة طائرة من داخل منزلك وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بـ3 درجات مئوية وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين أنواع حماية شبكات الواى فاى WEP وWAP وWAP-2
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

الفرق بين أنواع حماية شبكات الواى فاى WEP وWAP وWAP-2

14 تموز / يوليو 2020 08:22

1
1

عند ضبط إعدادات راوتر جديد لأول مرة، يجد المستخدم أمامه العديد من خيارات تأمين شبكة الواي فاي، ومنها WEP وWPA وWAP-2، إلا أن الكثير من المستخدمين لا يعرفون الفارق بين هذه الأنواع وأيهم أفضل، وفيما يلى نوضح الفارق بين هذه الأنواع كما يلى:

تشفير WEP

هو اختصار لـ Wired Equivalent Privacy ويعني مفتاح الخصوصية السلكية المتكافئة، وهو يعتبر أول مستويات وأنواع التشفير التي تم استخدامها لحماية الواي فاي فقد بدأ منذ سبتمبر عام 1999، كما أنه أكثر المستويات شيوعا واستخداما، بسبب قلة وعي المستخدمين بقوة وكفاءة هذا التشفير ولأنه يأتي الخيار الاول عند عرض خيارات ومستويات التشفير.

لكنه في نفس الوقت اضعف مستويات التشفير علي الاطلاق واسهلها للاختراق ويمكن لطفل مبتدئ في اختراق الشبكات وبأدوات بسيطة اختراق هذا التشفير والتحكم في شبكتك.

تشفير WPA

يعد هذا النوع تحديث للنوع السابق، وقد تم اعتماد فى عام 2003، وهو اختصار لـ Wi-Fi Protected Access بمعني الدخول المحمي لشبكة الواي فاي، وقد تم خلاله زيادة طول المفتاح الشفري الي 256 بت وبالطبع كلما زاد طول المفتاح الشفري كلما صعب اختراقه وهذا كان التطور الاكبر في هذا التشفير.

تشفيرWPA-2

بحلول 2006 تم احلال WPA-2 مكان WPA واحد التغيرات الكبيرة في التشفير الجديد عن النظام السابق هو الاستخدام الاساسي لبروتوكول التشفير الشهير AES وهذا المستوي من التشفير يعد الافضل بالطبع من بين المستويات الثلاثة وجاء لسد الثغرات التي حدثت في نظام WPA السابق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قيادة الكتلة الإسلامية في الجامعات تزور رئاسة جامعة فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟