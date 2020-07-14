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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس وبيت لحم

14 تموز / يوليو 2020 08:31

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من مدنية القدس وبيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعتقلوا مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت أن قوات الاحتلال داهمت وسط البلدة، واعتقلت الشقيقين حمادة حسن الخطيب (30 عاما)، وعمر حسن الخطيب (24 عاما)، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

كذلك قام الاحتلال باعتقال الشاب أنس عوني أبو بلحة (25 عاما)، بعد أن داهمت  منزل والده في مخيم عايدة شمال بيت لحم وفتشته.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس، أربعة شبان من مناطق مختلفة في بيت لحم، وهم: محمود عبد الكريم عياد، محمد سالم الصباح، حذيفة ياسر عبيات، ومحمد اسعد نواوره.

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