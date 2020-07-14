وكالة الرأي الفلسطينية الملك الأردني يجدد رفضه لضم أراض من الضفة وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض سعر الدولار مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية اللواء نعيم يزور بلدية جباليا النزلة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة مواطنيْن من الخليل بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية علماء يطورون أداة للتنبؤ بوفيات كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أفضل مشروب يمكن تضمينه في نظامك الغذائي لخفض الكوليسترول “الضار” وكالة الرأي الفلسطينية بجعة تموت حزناً بعدما كسر مراهقون بيضها وهجرها زوجها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من القدس وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أب يعرض حياة طفله للخطر بسبب صورة وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم سجن "عوفر" للمرة الثانية وترش الأسرى بالغاز
أخبار » الأخبار الحكومية

اللواء نعيم يزور بلدية جباليا النزلة

14 تموز / يوليو 2020 08:43

اللواء نعيم يزور بلدية جباليا النزلة
اللواء نعيم يزور بلدية جباليا النزلة

غزة- الرأي

استقبل رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، في مكتبه وفدا من وزارة الداخلية الفلسطينية والأمن الوطني برئاسة وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم.

وكان في استقبال الوفد كلا من رئيس البلدية ونائبه ومدير البلدية، وأعضاء المجلس البلدي وعددا من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام، فيما رافق أبونعيم في زيارته كلا من الوكيل المساعد عاهد حمادة، واللواء المتقاعد محمود شاهين.

فيما حضر اللقاء كلا من مدير شرطة البلديات في محافظة شمال غزة الرائد مازن الكحلوت، ومدير مركز شرطة جباليا النزلة المقدم رضوان رضوان.

وهنأ أبو نعيم والوفد المرافق له المهندس مازن النجار لاستلامه رئاسة البلدية مؤخرا، وأكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات الطيبة بين الاجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وبين جميع البلديات وفي مقدمتها بلدية جباليا النزلة باعتبارها ثاني أكبر بلدية في قطاع غزة.

بدوره رحب رئيس البلدية باللواء نعيم والوفد المرافق له، وشكرهم على الزيارة وعلى التهئنة، وبحث معهم عدة ملفات تتعلق بالمهام المشتركة بين البلدية والشرطة.

اللواء نعيم يزور بلدية جباليا النزلة WhatsApp Image 2020-07-13 at 2.48.53 PM
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قيادة الكتلة الإسلامية في الجامعات تزور رئاسة جامعة فلسطين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟