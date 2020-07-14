اللواء نعيم يزور بلدية جباليا النزلة

غزة- الرأي

استقبل رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار، في مكتبه وفدا من وزارة الداخلية الفلسطينية والأمن الوطني برئاسة وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم.

وكان في استقبال الوفد كلا من رئيس البلدية ونائبه ومدير البلدية، وأعضاء المجلس البلدي وعددا من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام، فيما رافق أبونعيم في زيارته كلا من الوكيل المساعد عاهد حمادة، واللواء المتقاعد محمود شاهين.

فيما حضر اللقاء كلا من مدير شرطة البلديات في محافظة شمال غزة الرائد مازن الكحلوت، ومدير مركز شرطة جباليا النزلة المقدم رضوان رضوان.

وهنأ أبو نعيم والوفد المرافق له المهندس مازن النجار لاستلامه رئاسة البلدية مؤخرا، وأكدوا حرصهم على تعزيز العلاقات الطيبة بين الاجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، وبين جميع البلديات وفي مقدمتها بلدية جباليا النزلة باعتبارها ثاني أكبر بلدية في قطاع غزة.

بدوره رحب رئيس البلدية باللواء نعيم والوفد المرافق له، وشكرهم على الزيارة وعلى التهئنة، وبحث معهم عدة ملفات تتعلق بالمهام المشتركة بين البلدية والشرطة.