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"الثقافة" تبحث مع "بلدية غزة" تنفيذ أنشطة ثقافية مشتركة

14 تموز / يوليو 2020 08:49

"الثقافة" تبحث مع "بلدية غزة" تنفيذ أنشطة ثقافية مشتركة

غزة- الرأي

بحثت وزارة الثقافة آفاق تعزيز التعاون المشترك مع بلدية غزة، وتنفيذ أنشطة وفعاليات ثقافية مشتركة، بما يساهم في الإرتقاء بالمشهد الثقافي في مدينة غزة، وإبراز وجهها الحضاري العريق.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد من الوزارة تترأسه وكيل الوزارة الأستاذة أميرة هارون، لرئيس البلدية الدكتور يحيى السراج.
ورحب السراج بالوفد الزائر، مؤكدًا أن البلدية تولي إهتمامّا خاصًا بالثقافة وتؤمن بأنها من أهم الوسائل للنهوض بالمجتمعات، وتعزيز القيم الراقية ومعالجة السلوكيات السلبية.
من جانبها ثمنت هارون الجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية لتجميل الواجهة البحرية لمدينة غزة، مؤكدة استعداد الوزارة للتعاون والمساهمة في تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من المنشآت الثقافية التي تتبع للبلدية بما يعود بالفائدة على المؤسسات والمراكز الثقافية وشرائح المثقفين.
وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مقترحات لتعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تقديم تسهيلات للمؤسسات والمراكز الثقافية التابعة للوزارة، وإحياء المناسبات الوطنية والاجتماعية، والتعاون في تسمية بعض الشوارع الجديدة في مدينة غزة بأسماء ذات أبعاد ثقافية ووطنية.

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