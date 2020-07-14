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” عائلة المدهون ” تكرم الطاقم الطبي في حضانة مستشفى النصر

14 تموز / يوليو 2020 09:16

الصحة: ” عائلة المدهون ” تكرم الطاقم الطبي والتمريضي في حضانة مستشفى النصر للأطفال
الصحة: ” عائلة المدهون ” تكرم الطاقم الطبي والتمريضي في حضانة مستشفى النصر للأطفال

غزة- الرأي

كرمت عائلة ” المدهون” ممثلة بالمختار رباح المدهون،  وبرفقة وفد من العائلة على رأسهم الدكتور يحيي المدهون، طاقم قسم الحضانة في مستشفى النصر للأطفال، بعد تماثل ابنهم المريض عبد الرحمن المدهون بالشفاء التام .

وتم التكريم بحضور د. مصطفى الكحلوت مدير المستشفى وأ. عبد المطلب الكحلوت مدير التمريض ود. شيرين عابد رئيس قسم الحضانة وجميع الطاقم العامل بقسم الحضانة .

وشكر والد الطفل المريض أطباء وممرضين قسم الحضانة ممثلاً برئيس القسم د. شيرين عابد لما قدموه من علاج واهتمام كبير جداً لطفله .

بدوره شكر أطباء القسم الإخوة في عائلة المدهون على هذا التكريم مؤكدين أن ما قدموه من عناية واهتمام وخدمات ما هو إلا واجبنا تجاه أي مريض وأننا نتعامل معهم مثل أبنائنا .

يشار إلى أن الطفل عبد الرحمن دخل قسم الحضانة وهو يعاني من صعوبة شديدة بالتنفس وضع على أثرها على جهاز التنفس الإصطناعي ومكث لمدة أسبوع
و كانت الحالة الصحية حرجة وبفضل الله والطواقم العاملة من أطباء وفريق التمريض تماثلت الحالة للشفاء .

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