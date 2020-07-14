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"الصحة" تناقش آليات صرف بدل نقدي لوجبات الموظفين المناوبين

14 تموز / يوليو 2020 09:21

"الصحة" تناقش آليات صرف بدل نقدي لوجبات الموظفين المناوبين

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للشؤون المالية في وزارة الصحة،  لقاءً مع المدارء الماليين في المستشفيات، بالمشاركة مع دائرة الشؤون الإدارية والمالية في الإدارة العامة للمستشفيات ودائرة الخدمات الفندقية، وذلك لمناقشة حيثيات تنفيذ قرار، وكيل وزارة الصحة  بصرف بدل نقدي للموظفين المناوبين بدلاً من الوجبات العينية.

و أكد  مدير عام الشؤون المالية أ. حسام الدحدوح ، أن هذا القرار يهدف إلى ضبط صرف الوجبات وتجويد الخدمة المقدمة للموظفين.
وبموجب هذا القرار، سيتم البدء بفترة تجريبية لتطبيق آلية صرف بدل نقدي للوجبات العينية لمدة 3 شهور، على أن يتم تقييمها نهاية هذه الفترة ورفع التوصيات.

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