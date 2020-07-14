بلدية خان يونس تزور طلبة الثانوية العامة وتكرمهم على تفوقهم

خان يونس- الرأي

أجرت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة ، عدداً من الزيارات للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة "الإنجاز" في محافظة خان يونس وذلك بمناسبة تفوقهم وتميزهم.



وقد شارك في الزيارات رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، وعضوي المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، وأ. عماد إسليم وطاقم من البلدية، وشملت الزيارات الطلبة المتفوقين والحاصلين على أعلى المعدلات في الفرع العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والريادي.



وأعرب م. البطة خلال تلك الزيارات عن سعادة البلدية بهذا التفوق الرائع النابع من إرادة قوية فاقت الظروف القاهرة التي ألمت بشعبنا، معتبراً أن التفوق يأتي ثمرة للجد والاجتهاد في ظل الظروف المحيطة، داعياً جميع الطلبة الى البحث والاستمرار في التميز والابداع.



وقام وفد البلدية بتسليم الطلبة المتفوقين دروع تذكارية متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار وحياة جامعية عنوانها النجاح والعطاء.



وشملت الجولة زيارة كل من الطالبة رهف محمـد حسن الصعيدي - مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات، والطالب إبراهيم طلال يوسف كلاب – مدرسة هارون الرشيد الثانوية للبنين، الطالب محمـد عبد الحكيم مصطفى النجار-مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، الطالب عبد الرحمن محمـد قاسم الأسطل- مدرسة الحاج محمـد النجار الثانوية للبنين، الطالبة زينة عماد فايز الخزندار- عكا الثانوية للبنات.