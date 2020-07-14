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وزارة الأسرى تطلق نداء استغاثة عاجل لانقاذ حياة الأسرى فى سجن "عوفر"

14 تموز / يوليو 2020 10:05

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غزة-الرأي

أطلقت وزارة شؤون الأسرى والمحررين نداء استغاثة لكافة أحرار العالم، ولكافة المؤسسات الدولية للتحرك العاجل والفوري من أجل الدفاع عن الأسرى فى سجن عوفر، واللذين يتعرضون لهجمة شرسة وممنهجة منذ الليلة الماضية وحتى هذه اللحظات.

وقالت الوزارة في بيان وصل " الرأي" نسخة عنه أنها تطلق هذه الاستغاثة العاجلة لكافة أحرار العالم ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية من اجل الوقوف عند مسؤولياتهم، والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، خاصة الأسرى فى عوفر والذين يتعرضون إلى انتهاكات صارخة من قبل الاحتلال، حيث شهد سجن عوفر العام الماضي عملية قمع واسعة اعتبرت الأعنف منذ سنوات، أُصيب خلالها عشرات الأسرى.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي أن لا يتعامل مع أسرانا على أنهم مجرد أرقام وإحصائية صماء، فكل واحد منهم يحمل قصة وحياة وحرية سرقها الاحتلال منه، وعلى المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة التحرك والضغط على سلطات الاحتلال من اجل الإفراج عنهم جميعاً ووقف الانتهاكات بحقهم.

يذكر بأن قوات القمع التابعة للاحتلال اقتحمت أمس سجن "عوفر" ونفذت عملية قمع واسعة فيه، ورشت الأسرى بالغاز، وتعتبر هذه هي عملية القمع الثانية التي ينفذها الاحتلال منذ فجر الأمس، فقد اقتحمت قوات القمع قسم 16 فجرا، وعلى إثرها شرع الأسرى بخطوات احتجاجية، منها التكبير والطرق على الأبواب.

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