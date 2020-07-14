مباحث خان يونس تنجز قضية سطو وسرقة مصاغاً ذهبياً

أنجزت مباحث خان يونس -قسم معن وجورت اللوت قضية سطو و سرقة مصاغاً ذهبياً بقيمة 1500 دينار ومبلغ مالي 10000 شيقل.

وقال الرائد ياسين النجار رئيس قسم مباحث معن وجورت اللوت : " فور تلقي شكوى أحد المواطنين حول سرقة مضاغاً ذهبياً ومبلغاً مالياً من منطقة الاختصاص، باشر ضباط القسم برفقة الأدلة الجنائية بإجراءات الكشف والمعاينة لمكان الواقعة وتعميم الذهب المسروق من خلال مباحث الذهب " .

وأوضح الرائد النجار أنه فور الوصول لمسرح الجريمة، لم يلاحظ أي إتلاف أو كسور أو آثار، في مكان الواقعة، وبالاستناد إلى التحريات المسبقة تم الاشتباه بأحد المتهمين .

وأكد النجار أنه تم إلقاء القبض على المدعو (م-م) وبالتحقيق معه اعترف بالسرقة وتم ضبط ثلاث أساور ذهب بقيمة 1500 دينار ومبلغ مالي 10000 شيقل.

وعليه تم إحالة القضية لتحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الاصول.