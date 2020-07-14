مباحث غرب خان يونس تكشف قضية سطو وسرقة "28,500" دينار

غزة-الرأي

كشفت المباحث العامة بمحافظة خان يونس - قسم المركز الغربي- قضية سطو وسرقة على منزل أحد المواطنين الطاعنين في السن ، حيث تقدر قيمة المبلغ المسروق بحوالي "28,500" دينار وتلقي القبض على المشتبه بهم بالواقعة.

وبيًن النقيب وسام عبد الهادي رئيس قسم مباحث غرب خان يونس أن شكوى من المواطن ( ع.هـ ) 73 عام ، وصلتهم ومفادها قيام مجهولين بسرقة كامل المبلغ المالي الموجود بغرفة النوم والذي يقدره بحوالي "28,500" دينار.

وذكر النقيب عبد الهادي أنه وعلى الفور توجهت قوة من المباحث برفقة الأدلة الجنائية وضابط من تحقيق الشرطة للمكان، مشيراً إلى أنه ومن خلال الكشف والمعاينة الذي تم بالمكان جرى تحديد عدد من المشتبه بهم.

وأوضح النقيب عبد الهادي أنه ومن خلال التحقيق المستمر مع المشتبه بهم تم التعرف على الفاعلين الحقيقين وعددهم "6" والذين اعترفوا بقيامهم بنسخ المفتاح والدخول للشقة على عدة مرات منذ عام ونصف، وقيامهم بالتصرف بكامل المبلغ المسروق.

وأكد رئيس قسم مباحث غرب خان يونس بإحالة المشتبه بهم جميعاً لمفتش تحقيق الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.