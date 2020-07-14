التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون مع الجمعية الفلسطينية لتأهيل المعاقين

غزة-الرأي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في أ. محمد جحجوح رئيس قسم ترخيص الجمعيات و أ. أحمد الأعرج رئيس قسم الرقابة علي الجمعيات ،الجمعية الفلسطينية لتأهيل المعاقين في غزة وذلك لشرح برنامج الجمعيات المحوسب الخاص بالجمعيات الأهلية و الخيرية و ضرورة التدريب عليه و إدخال الحالات التي استفادت من قبل الجمعية

وتم الاتفاق خلال الزيارة علي متابعة ترخيص الجمعية لدي الوزارة حسب الأصول المتبعة و ضرورة الاستمرار في التنسيق و التشبيك و تعزيز دور المؤسسات الأهلية و الاجتماعية مع الوزارة و مؤسسات المجتمع المحلي.