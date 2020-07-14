التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع مركز سجى للشلل الدماغي

غزة-الرأي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلا في د. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الإجتماعية وأ. رياض البيطار مدير عام التنمية والتخطيط في الوزارة جمعية مبرة فلسطين للرعاية " مركز سجى" وكان في استقبالهم مدير عام المركز أ. بسام البطة ومدير البرامج أ.جميلة عليوة ومسؤولة العلاقات العامة أ.هيلين الفصيح.

بدوره، أثنى حمد على الجهوذ المبذولة في رعاية الأطفال وما تقدمه المؤسسة من خدمة لهم، لافتا إلى أنه لهذه الزيارة ثمارها المشرقة في خدمة شريحة مرضى الشلل الدماغي، مشيرا الى دور المركز في خدمة فئة هشة وضعيفة في المجتمع.

من جانبه، رحب البطة بهذه الزيارة، آملا أن يكون هناك لقاءات متجددة وتعاون مشترك بين الطرفين، مستعرضا اهم البرامج والخدمات التي يقدمها مركز سجى التابع لجمعية مبرة فلسطين للرعاية من ثم تم عمل جولة داخل الأقسام لرؤية العمل على أرض الواقع