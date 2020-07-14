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"الشباب والرياضة" و"شركة الكهرباء" تبحثان تفعيل التعاون لخدمة المراكز الشبابية

14 تموز / يوليو 2020 11:27

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غزة-الرأي

ناقشت وزارة الشباب والرياضة أوجه التعاون مع شركة كهرباء محافظات غزة، وسبل تعزيز التعاون في مجال خدمة الشباب والمراكز الشبابية، وذلك خلال زيارة وفد من شركة الكهرباء لمقر الوزارة، ضم زهير أبو خاطر مدير العلاقات العامة، ومحمد ثابت مدير الإعلام، وتامر الافرنجي مسئول التصوير، حيث كان فى استقبالهم علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بالوزارة.

وجرى طرح العديد من البرامج والإقتراحات التي تصب في صالح تطوير الخدمات وتنفيذ برامج مشتركة بين الوزارة والشركة، وقدم وفد الشركة التهنئة لعلاء الباز بعد تسلمه ملف الاتحادات والمراكز الشبابية وتمنوا له التوفيق.

بدوره شكر الباز وفد شركة الكهرباء وجهودهم في خدمة المواطنين، معبرا عن أمله في تعزيز التعاون وتنفيذ برامج لمصلحة الشباب خلال الفترة القريبة القادمة.

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