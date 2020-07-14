التوجيه السياسي يعقد برنامجًا تدريبيًا لضباطه

غزة-الرأي

عقدت إدارة الجودة والبرامج بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي برنامجًا تدريبيًا بعنوان "إعداد الموجهين" لـ 25 من ضباطها في محافظات القطاع، بواقع 12 ساعة تدريبية.

ويشارك في البرنامج، الذي يحاضر فيه عدد من المختصين والأكاديميين الجامعيين، لفيف من ضباط التوجيه السياسي، وسط حضور العميد د. محمد الجريسي نائب رئيس الهيئة وعددًا من المجلس.

ويشتمل البرنامج على عدة عناوين أبرزها: "مهارات وأساليب جذب الانتباه- تأثير الإعلام المجتمعي على صناعة الرأي العام- لغة الجسد- ثقافة الموجه ومقومات التحشيد والتأثير- والتقويم الذاتي- مهارات الإقناع والتأثير بالآخرين".

ويهدف البرنامج إلى تنمية قدرات الضباط الفكرية وصقلهم بالمهارات الإبداعية والذهنية، وبالإضافة إلى إكسابهم مهارات الإبداع العلمي، وتوظيف العقل لتحقيق النتائج المرجوة.