"محيسن" يشيد بجهود الداخلية في تعزيز القدرات الأمنية لحماية المواطنين

غزة-الرأي

أشاد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بما تقدمه المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، من جهود كبيرة لتعزيز قدرات منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطة في محافظات غزة، ومواكبة كافة التطورات في العلوم الأمنية والتدريب لتوفير الحماية والأمان للمواطنين.

وكان محيسن زار مقر مديرية التدريب صباح اليوم الثلاثاء، برفقة د.محمود بارود مدير عام المديريات، وخليل مطر مدير الشئون الإدارية وعلاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية وعلاء الدين العاوور مدير مكتب وكيل الوزارة.

ورحب العميد محمد خلف مدير عام مديرية التدريب بوكيل الوزارة والوفد المرافق، واستعرض ما تقدمه الإدارة من جهود لتطوير المهارات وتدريب أفراد الأمن والشرطة، والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية واستخدام أحدث الأساليب المتاحة لتطوير قدرات رجال الأمن، متحدثا عن النشاط الرياضي وضرورة تطوير البرامج الرياضية من خلال الاتحاد الرياضي العسكري.

من جانبه ،أكد أحمد محيسن وكيل الوزارة على أهمية الدور المناط بوزارة الداخلية رغم الظروف الصعبة والتحديات الأمنية التي يفرضها الاحتلال، وعبر عن ترحيبه بالخطط والبرامج التي تفعل التعاون مع الاتحاد الرياضي العسكري.

بعد ذلك قام العميد خلف باصطحاب وكيل الوزارة في جولة على مركز التدريب وتم التعرف على طبيعة الدورات التي يتم تنفيذها حاليا ووجهه كلمة تحفيزية لمنتسبي الدورات.