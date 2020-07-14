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"التأهيل والإصلاح" تفتتح دورة في التنمية البشرية

14 تموز / يوليو 2020 12:48

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غزة-الرأي

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، بالتعاون مع مديرية الإصلاح والتأهيل في محافظة غزة دورة "التنمية البشرية"، وذلك في قاعة العلاقات العامة بمركز الكتيبة لعدد من ضباط وأفراد المديرية، بحضور  مقدم هاني الكحلوت مدير توجيه غزة، ومقدم شريف المصري مدير التدريب في المديرية العامة للإصلاح والتأهيل.

وتهدف الدورة، التي تستمر لـ 40 ساعة تدريبية، إلى إكساب المتدربين العديد من المهارات الإدارية المهمة التي تؤهلهم لأداء أعمالهم الإدارية باحترافية عالية، وتحسين الأداء بطريقة خلاقة وأكثر فاعلية وكفاءة.

ويحاضر في الدورة نخبة من الأكاديميين ومدربي التنمية البشرية في الوزارة وخارجها.

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