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الدفاع المدني يختتم دورة للعاملين في محطات الغاز برفح

14 تموز / يوليو 2020 01:13

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غزة-الرأي

اختتمت إدارة التدريب بمديرية الدفاع المدني بالتعاون مع "مركز الديمقراطية وحقوق العاملين" الدورة الأولى في الصحة والسلامة المهنية للعاملين في محطات الغاز برفح.

وقال العقيد أحمد الصفطاوي مدير إدارة التدريب إن هذه الدورة والتي بدأت بمحافظة رفح هي جزء من سلسلة دورات تجريها إدارة التدريب في كافة محافظات قطاع غزة،مؤكداً  أن هذه الدورات النوعية في محتواها ستتواصل بشقيها النظري والعملي كضرورة ملحة، لاسيما بعد حوادث حرائق الغاز التي وقعت مؤخرا في بعض المحافظات.

وأضاف أن إدارة التدريب بادرت بالتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة بالمديرية ضمن خطتها التوعوية حرصا من مديرية الدفاع المدني على تعزيز ثقافة التوعية المجتمعية، ولاسيما لدي العاملين في المنشآت الخطرة.

وأردف الصفطاوي أنه تم تنفيذ الجانب العملي من الدورة في إحدى محطات الغاز على أرض الواقع للتعرف على كيفية تفادي الحوادث والحرائق الطارئة، وأهمية التعرف على إجراءات الأمن والسلامة السليمة.

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