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الحكم المحلي تعقد ورشة عمل لتخطيط وتطوير الشريط الساحلي بالشمال

14 تموز / يوليو 2020 01:19

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غزة-الرأي

عقدت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل بعنوان المخطط التطويري للشريط الساحلي لمحافظة الشمال بحضور كلا من  وكيل وزارة الحكم المحلي ومندوب عن سلطة الأرضي ووزارة الزراعة و وزارة الاقتصاد و وزارة النقل والمواصلات و بلدية بيت لاهيا و بلدية جباليا .

حيث تم مناقشة المخطط المعد من قبل دائرة التخطيط الاقليمي في الادارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني الذي يهدف الى خلق بيئة عمرانية ساحلية قائمة على مبادئ التنمية العمرانية المستدامة وتعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنهض بمستوى حياة المواطن الفلسطيني.

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