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الصحة تصدر ٣١ ألف بطاقة تأمين صحي خلال النصف الاول من العام الحالي

14 تموز / يوليو 2020 01:32

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غزة-الرأي

عمدت وزارة الصحة ببناء نظام التأمين الصحي الحكومي وتطويره لكى يصبح نظاماً مبنياً على أساس علمي واقتصادي يناسب ظروف شعبنا الاقتصادية والاجتماعية, و توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية مع الأخذ بعين الاعتبار توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين في مستوياتها الأول والثاني، مع المساهمة في توفير الرعاية الصحيه في مستواها الثالث في مؤسسات وزارة الصحة أو خارجها.

بدوره، أكد مدير وحدة التأمين الصحي فايز الشلتوني أن الوحدة أصدرت نحو 31 ألف بطاقة تأمين صحي مطبوع خلال النصف الاول من العام الحالي .

وأوضح الشلتوني أن من أهم الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين والموظفين بطاقة التأمين الصحي الجديدة والدائمة، من خلال استبدال دفتر التامين الصحي ببطاقة جديدة تحمل شريطاً إلكترونياً لتسهيل تقديم الخدمات الصحية، منوها أن العمل بالدفتر للمواطنين والقطاع الخاص ما زال متاح، عدا موظفي الحكومة المدنيين، حيث تم إيقاف التعامل مع دفاتر التأمين واستبدالها ببطاقات الكترونية، مؤكدًا بأن البطاقة تصدر مجاناً مع تسليم الدفتر المعمول به قديماً.

وأفاد تقرير احصائي صادر عن وحدة التأمين الصحي أن عدد بطاقات التأمين الصحي الرسمي (الدفاتر )التي تم اصدارها خلال النصف الاول من عام 2020 بلغت (7293) مقسمه الى تأمينات شؤون اجتماعية (683 ) ،و(5182)تأمين لموظفي الحكومة، و(414)تأمين لأسر الشهداء والجرحى ،و(495) اشتراك جماعي ،و(443)تأمين اختياري ، و(69)تأمين صادر للبلديات، الى جانب اصدار سبع بطاقات تامين لوزارة شؤون الاسرى .

و على صعيد بطاقات التأمين الورقية (تأمينات برسوم رمزية او مجانية)التي تم اصدارها بلغت نحو (24)ألف تأمين متنوعة ما بين (6) آلاف تامين مجاني للعمال ،ونحو(3) آلاف تأمين برسوم رمزيه،و(14)ألف تأمين لكبار السن والحالات الاجتماعية ،و(418)تأمين مجاني بقرار من الوزارة ،بالإضافة الى (95) تأهيل أسري مجاني.

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