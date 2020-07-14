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"الصحة" توحد توثيق بيانات المواليد والوفيات في قطاع غزة

14 تموز / يوليو 2020 01:53

"الصحة" توحد توثيق بيانات المواليد والوفيات في قطاع غزة

غزة- الرأي

ذكر أ. هاني الوحيدي مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بوزارة الصحة أن توثيق بيانات المواليد والوفيات يأتي لوضع ضوابط ومعايير لتوثيق بيانات المواليد والوفيات في محافظات قطاع غزة، لافتا أن رصد أسباب الوفاة يأتي للوقوف على أهم الأمراض التي تتسبب بحالات الوفاة والتدخل للتقليل من الإصابة بها.

وأشار إلى أن وزارة الصحة شكلت لجنة وطنية عليا لتوثيق بيانات المواليد والوفيات، ومن أهم مهامها وضع آليات موحدة لتسجيلهم في الداخل والخارج، إضافة إلى وضع آليات واضحة لعملية تسجيل وفيات الحضانات بشكل مشترك بين وزارتي الصحة والداخلية، مع تطوير آلية التسجيل الالكتروني لضمان توحيد البيانات.

وأضاف أ. الوحيدي ان أعضاء اللجنة الوطنية العليا بصدد اجراء جولة ميدانية لدراسة الواقع بشكل أكثر عمقا وتحليلا، وتحفيز تسجيل اشعارات الوفاة من قبل الأطباء.

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