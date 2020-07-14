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العدل تفتتح دورة تدريبية في صياغة المذكرات القانونية وأعمال البحث القانوني

14 تموز / يوليو 2020 02:04

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غزة-الرأي

افتتحت اليوم وزارة العدل في مقرها بغزة دورة تدريبية في صياغة المذكرات القانونية وأعمال البحث القانوني التي ستستمر على مدار ثلاثة أسابيع بواقع لقاءين في الأسبوع الواحد.

وقال وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال في افتتاحه للدورة أن سر نجاح أي مؤسسة يعتمد على عدد من الأسس القوية والتي من أهمها تأهيل وتطوير قدرات كوادرها البشرية وتبادل الخبرات والتجارب، مؤكداً سعي وزارته الدائم نحو التطوير المعرفي .

بدوره، قال رئيس ديوان الفتوى والتشريع المستشار أسامة سعد أن الارتقاء بعمل الوزارة والعمل من أجلها واجب على كل موظف يعمل بها، مشيراً إلى أن الوزارة تجاوزت العديد من العقبات لتكون مؤسسة قوية لها دورها القوي في المجتمع وعلى مستوى الحكومة ولتقوم بالمهام المناطة بها.

وتتناولت الدورة عددا من المحاور وهي مهارات ومبادئ صياغة المذكرات القانونية، الشروط الشكلية والموضوعية لصياغة المذكرات، المذكرات المرافقة للتحقيقات الإدارية، مذكرات الدفاع أمام المحاكم ومهارات البحث القانوني

من ناحيتها ، قالت مدير التخطيط بالوزارة م. إيناس الرنتيسي أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة التدريب 2020 وأنها تمت بالتنسيق مع دائرة المؤسسات الحقوقية في الإدارة العامة للشؤون القانونية، وأن التخطيط تسعى لعقد عدد من الدورات تستهدف كافة فئات وتخصصات الموظفين داخل الوزارة، مشيرة إلى ان هذه الدورة استهدفت القانونيين في الوزارة ومرافقها.

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