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بلدية غزة :مستمرون بمتابعة نظافة مياه بحر المدينة

14 تموز / يوليو 2020 02:30

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غزة-الرأي

أكدت بلدية غزة أنها تتابع بشكل مستمر نظافة مياه بحر المدينة للتأكد من خلوها من أي ملوثات قد تؤثر على موسم الاصطياف الحالي، ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل أن البلدية أوقفت تماماً ضخ أي مياه عادمة للبحر منذ شهر يونيو من العام الماضي بسبب تزويد محطات الصرف الصحي القريبة من البحر بتيار كهربائي دائم لضمان تشغيلها على مدار الساعة دون أي عوائق .
وأوضح أن الفيديوهات التي تم تدولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعود لقيام بعض الاستراحات بتصريف مياه المسابح الخاصة بتلك الاستراحات لشاطئ البحر وهي غير ملوثة، مبيناً أن البلدية تواصلت مع أصحاب تلك الاستراحات وأكدت ضرورة تصريف تلك المسابح عبر شبكات الصرف الصحي .
ودعت البلدية أصحاب الاستراحات لعدم ربط شبكة الصرف الصحي الخاصة باستراحاتهم بشبكة تصريف مياه الأمطار، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف النظام .

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