المباحث تضبط 41 طنًا من الأغذية المخالفة في غزة

غزة- الرأي:

حررت مباحث التموين، في مدينة غزة، محضري ضبط ومخالفة بحق التاجر (ص. م)، بعدما ضبطت بحوزته "21.8" طنًا من زيت عباد الشمس منتهية الصلاحية ومخالفة لمواصفات الفلسطينية.

وقالت مباحث التموين إنها ضبطت في محافظة خان يونس "21" طن من المشروبات الغازية لدى التاجر (م. ق)، إضافة إلى ضبط 1.6 طن قهوة لدى التاجر (م. ش) وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات الفلسطينية نتيجة الفحص المخبري، موضحة أنها حررت محضري إثبات حالة بحق التاجرين المخالفين.

وأكدت المباحث أنها حولت ملفي التاجرين إلى اللجنة القانونية المختصة في وزارة الاقتصاد الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.