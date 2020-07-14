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التعليم: غداً آخر موعد للراغبين بتحسين معدلاتهم بالتوجيهي

14 تموز / يوليو 2020 06:41

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أن يوم غدٍ الأربعاء، هو الموعد الأخير لإمكانية تسجيل طلبة التوجيهي بهدف تحسين معدلاتهم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عملية التسجيل للدور الثاني لاختبارات التوجيهي لتحسين المعدل بدأت في 13 من الشهر الجاري، حيث يمكن للطلبة التسجيل كلٌ حسب مديريته.

وقد جرت امتحانات التوجيهي العام الحالي في ظروف استثنائية جراء فيروس "كورونا" حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32%، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 85.92% والأدبي 65.43%.

ونشرت الوزارة نتائج الثانوية العامة من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة (SMS) المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

وبلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539) مشتركاً، حيث كان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32%).

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