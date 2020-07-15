كيف يمكن للآباء الحفاظ على أمان أطفالهم عبر الإنترنت

يستخدم الأطفال الانترنت في سن صغير جدا، ولا توجد رقابة جيدة على المحتوى من جانب وسائل التواصل الاجتماعى، حيث يتم دفع شركات الإنترنت لبذل المزيد لمكافحة المحتوى الضار عبر الإنترنت، ولكن يمكن للوالدين أيضًا اتخاذ خطوات لتغيير كيفية استخدام أطفالهم للويب، والتي نرصد بعضا من أهمها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



استخدم أدوات الرقابة الأبوية

يقدم كل من iOS وأندرويد ميزات تمكن الآباء من "فلترة" المحتوى وتعيين حدود زمنية على التطبيقات، فبالنسبة لأجهزة iOS، مثل iPhone أو iPad، يمكنك الاستفادة من ميزة Screen Time لحظر تطبيقات أو أنواع أو وظائف معينة، فيمكن القيام بذلك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات واختيار Screen Time، أما بالنسبة إلى Android ، يمكنك تثبيت تطبيق Family Link من متجر Google Play.

فهم استخدامهم للإنترنت

هناك أدوات متاحة للآباء لمعرفة المزيد حول كيفية عمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك Net Aware، وهو موقع إلكتروني يتم تشغيله بالشراكة بين NSPCC و O2 ، يقدم معلومات حول مواقع الوسائط الاجتماعية ، بما في ذلك إرشادات متطلبات العمر.

الحد من وقت الشاشة

توصي منظمة الصحة العالمية على الآباء أن يقصروا الأطفال الصغار على 60 دقيقة من وقت الشاشة كل يوم، حيث تشير المبادئ التوجيهية، التي نشرت في أبريل الماضى، إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام مقيدين بساعة من وقت الشاشة اليومي.

التحدث مع الأطفال

تقول العديد من المؤسسات الخيرية، بما في ذلك NSPCC، إن التحدث إلى الأطفال حول نشاطهم على الإنترنت أمر حيوي للحفاظ على سلامتهم، بما في ذلك زيارة الآباء المواقع مع أطفالهم للتعرف عليها معًا ومناقشة كيفية البقاء آمنًا عبر الإنترنت والتصرف بمسؤولية.