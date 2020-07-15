الصحة: حالتي وفاة و419 إصابة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين 419 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في رام الله بتقريرها حول الحالة الوبائية في فلسطين أنه تم تسجل حاليتي وفاة و419 مصاباً بكورونا، إضافة إلى تعافي 170 حالة، 10 من محافظة بيت لحم، ومن محافظة نابلس 20، ومحافظة الخليل 140.

وقالت إن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، هي 17 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأفادت بأنه تم إجراء 3349 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، وأن عدد الحالات النشطة الكلي للمصابين بالفيروس 6619، وعدد حالات التعافي 1487، وعدد حالات الوفاة: 47.

وبينت وزارة الصحة في تقريرها تقسيم الإصابات داخل المحافظات كالتالي:

محافظة القدس (181): مدينة القدس 119، قطنة 1، مخيم قلنديا 13، الرام 11، عناتا 10، كفر عقب 5، العيزرية 11، أبو ديس 6، بيت سوريك 4، العيسوية 1

محافظة رام الله والبيرة (135): مدينة رام الله 48، مخيم الجلزون 32، دير أبو مشعل 1، بيتونيا 3، الطيرة 1، رمون 1، بيتلو 1، جفنا 1، بيرزيت 2، البيرة 2، نعلين 20، شقبا 1، مخيم دير عمار 22

محافظة الخليل (50): مدينة الخليل 25، حلحول 3، يطا 8، بني نعيم 2، دورا 1، ترقوميا 1، الشيوخ 1، خاراس 3، إذنا 5، سعير 1.

محافظة بيت لحم (1): مدينة بيت لحم 1.

محافظة سلفيت (6): رافات 6

محافظة جنين (2) اليامون 1، الفارعة 1

محافظة نابلس (4): مدينة نابلس 2، بيت فوريك 1، ياصيد 1.

محافظة أريحا والأغوار (31): أريحا 22، مخيم عين السلطان 8، مخيم عقبة جبر 1.

محافظة قلقيلية (8): مدينة قلقيلية 7، عزون 1

محافظة طولكرم (1): مدينة طولكرم 1