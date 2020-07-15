هنية يزور بيوت أوائل الوطن بالثانوية العامة

زار عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، أوائل الوطن بالثانوية العامة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت.

وقدم هنية مكافأة مالية بقيمة 500 دولار لكل من الأولى على الفرع العلمي إيمان أبو شمالة، والأولى على الفرع الأدبي إيمان أبو حصيرة، والأولى على الفرع الشرعي صفيه أبو الطيف.

وقدم هنية التهاني والتبريكات للطلبة الذين أكدوا بتفوقهم ونسبة نجاحهم العالية اصرار شعبنا على تجاوز التحديات والصعاب التي يفرضها الاحتلال الصهيوني المجرم، والذي تزامن هذا العام مع ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.

وأبرق هنية التهنئة الخالصة لطلبة كافة وذويهم الصامدين، والذين عبّروا بنجاحهم عن إرادة الصمود والحياة، مؤكدًا أن العلم سلاحنا في مواجهة المحتل الغاشم.

وشكر هنية وزارة التربية والتعليم وطواقمها والمعلمين والمعلمات كافة الذين عملوا جميعًا بجد واجتهاد وصولًا إلى هذا اليوم.

ومن جهته شكر عوائل الطلبة المكرمين، هنية والأسرة الرياضية على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدين تقديرهم وعرفانهم إلى ابناء شعبنا لتهنئتهم لذويهم.

وبدورها شكرت الطالبة المتفوقة إيمان أبو حصيرة باسم المكرمين، الاستاذ هنية على التكريم والزيارة التي لها الأثر الكبير على الأوائل، مشددةً أنهم سيكونوا عند حسن ظن شعبنا بالاستمرار برسالتهم التعلمية والتقدم بها وحمل قضية شعبنا من خلال العلم إلى العالم.

وفي سياقٍ مختلف، أعلن هنية عن تكريم أبناء وأحفاد الرياضيين المتفوقين الحاصلين على معدل 93% فما فوق، وسيحدد موعد التكريم لاحقًا.